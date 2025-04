Cid demana "treballar molt i no parlar gaire" per tenir llistes unitàries a l'esquerra

Insta el PSOE a prendre mesures que mobilitzin l'esquerra "si vol revalidar el Govern central" el 2027

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha apostat per "treballar molt i no parlar gaire" per poder presentar candidatures tan àmplies com sigui possible a l'esquerra del PSOE de cara a les pròximes eleccions generals.

En una entrevista d'Europa Press, ha afirmat que el que han de fer els partits és "parlar molt dels problemes que té la gent i no generar gaire debat a nivell mediàtic".

"No ho porto jo directament i, per tant, no sé en quin punt estem, però el nostre principi és clar, candidatures tan àmplies com sigui possible. Això és, com deia, el nostre ADN", ha afegit.

LÍDERS DE SUMAR I PODEM

Preguntat per si la unitat requerirà que algun dels lideratges actuals de Sumar o Podem faci un pas al costat, ha dit que el més fonamental és tenir molt clar que l'objectiu és representar la classe treballadora perquè visqui millor, fet que "formarà part del debat que hauran de tenir les direccions dels diferents partits polítics".

Sobre com es tradueix a Catalunya la voluntat d'unitat, ha dit que és un mandat de l'assemblea del partit a la nova direcció dels Comuns que encapçalen Candela López i Gemma Tarafa, però que és "un debat que no es pot fer a través dels mitjans de comunicació".

LEGISLATURA "MOLT COMPLICADA"

Cid ha atribuït la reculada de Sumar en les enquestes al fet que la legislatura actual és "molt complicada" i ha afegit que moltes de les mesures que plantegen Sumar i els Comuns és difícil que avancin per la majoria parlamentària actual, que no ha definit de progressista, sinó de democràtica.

Ha augurat que la legislatura acabarà el 2027 i no abans, però ha instat el PSOE a adoptar polítiques que mobilitzin l'esquerra: "El PSOE ha de ser conscient que, si vol revalidar el Govern espanyol, cal tenir polítiques que mobilitzin el conjunt de l'esquerra quan arribin les eleccions el 2027".

Ha considerat necessari que mesures socials i ambientals pendents avancin, com la reducció de la jornada laboral i la reforma de la llei d'arrendaments urbans (LAU) per regular el lloguer de temporada, mesura que assegura que el PSOE bloqueja a la Mesa del Congrés: "No té ni cap ni peus".

"NO ESPERARIA RES DEL PP"

Sobre la voluntat del PSOE de pactar amb el PP el pla d'ajuts per fer front a la guerra aranzelària, Cid ha demanat que ho aprovi amb la majoria de la investidura: "Jo no esperaria res d'un PP que està enredat amb els seus acords amb els aliats de Trump".

Ha afirmat que millores en el salari mínim, les pensions, la reforma laboral, l'oficialitat del català al Congrés, o el blindatge de l'autogovern de Catalunya i el traspàs de Rodalies no s'haurien produït sense el Govern central de coalició.

"Si tinguéssim un govern del PP i Vox, el que tindríem és més conflicte polític amb Catalunya", ha afegit.

AMNISTIA A PUIGDEMONT

Preguntat pel rebuig del Tribunal Suprem d'amnistiar el delicte de malversació als polítics jutjats pel procés, ha dit que no els ha estranyat la decisió.

"Fa molt temps que el Suprem no actua com un estament judicial, sinó bàsicament com una cambra política. El més raonable és que tan aviat com sigui possible aquesta qüestió es debati al Tribunal Constitucional i el que esperem és que avali la llei", ha valorat.

Sobre la relació del seu partit amb Junts, després de les reunions de la nova direcció amb altres partits, ha dit que tenen pendent una reunió, que pot ser amb el secretari general del partit, Jordi Turull, o amb el president, Carles Puigdemont: "No hem tingut mai un problema d'interlocució".