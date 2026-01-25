Publicat 25/01/2026 13:00

Cid (Comuns) demana "solucions" a Puente davant dels talls a Rodalies

Archivo - Arxivo - El portaveu de Comuns en el Parlament de Catalunya, David Cid, durant una roda de premsa, en el Parlament de Catalunya, a 22 de juliol de 2025, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha demanat aquest diumenge al ministre de Transports, Óscar Puente, que doni "solucions" davant d'una situació que considera de crisi i d'emergència, a causa dels talls en les línies de Rodalies i Regionals a Catalunya.

"El ministre és el màxim responsable de la crisi ferroviària actual i necessitem que doni la cara, trobi una explicació i que es prenguin decisions com es van prendre en la DANA", ha dit en declaracions als mitjans.

A més, ha afegit que "el Govern ha de plantar-se davant de la patronal per no obligar a recuperar les hores perdudes i ha de declarar-se el teletreball si els empleats no es poden desplaçar".

Contador

Contingut patrocinat