Cid (Comuns) demana "solucions" a Puente davant dels talls a Rodalies

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha demanat aquest diumenge al ministre de Transports, Óscar Puente, que doni "solucions" davant d'una situació que considera de crisi i d'emergència, a causa dels talls en les línies de Rodalies i Regionals a Catalunya.
"El ministre és el màxim responsable de la crisi ferroviària actual i necessitem que doni la cara, trobi una explicació i que es prenguin decisions com es van prendre en la DANA", ha dit en declaracions als mitjans.
A més, ha afegit que "el Govern ha de plantar-se davant de la patronal per no obligar a recuperar les hores perdudes i ha de declarar-se el teletreball si els empleats no es poden desplaçar".