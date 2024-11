Cid demana que la reunió de pressupostos amb el Govern sigui un "punt d'inflexió"

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha demanat que la reunió sobre pressupostos que es durà a terme dijous amb representants de la Conselleria d'Economia i la de Territori sigui "un punt d'inflexió" en les negociacions sobre les polítiques d'habitatge.

En una roda de premsa aquest dimarts, Cid ha assenyalat que espera que aquesta primera trobada conjunta serveixi per "començar a posar negre sobre blanc en els pressupostos i augmentar de manera substancial els recursos propis" del Govern per a l'habitatge, i no només els recursos a crèdit.

"Si estem en una situació d'emergència, això s'ha de notar en els pressupostos de la Generalitat", ha reclamat el portaveu, que també ha demanat que es posi límits al sector privat relacionats amb l'habitatge.

Ha instat el PSC a "no parlar en nom" dels Comuns, en dir que les negociacions pressupostàries estaven marcades pels processos congressuals dels Comuns --la seva assemblea es va celebrar aquest cap de setmana-- i ERC, que farà un congrés el 30 de novembre.

EL RITME EL MARCA GOVERN

Cid ha insistit que el ritme de les negociacions l'està marcant la Conselleria d'Economia, i ha afirmat que el que les manté "bloquejades" és la falta de concreció en l'àmbit d'habitatge i que l'executiu català ha decidit acompassar les converses amb el procés intern d'ERC.

Sobre l'aprovació del règim sancionador de la llei d'habitatge, Cid ha assegurat que pot ser via decret o a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, i ha reclamat que s'engegui la capacitat inspectora del Govern i se sancioni "qui se salta la llei a Catalunya".

També ha afirmat que dona per fet que el Govern mantindrà en els comptes del 2025 les rebaixes en el transport públic, ja que és una de les qüestions que van pactar per a la investidura: "Està escrit literalment en l'acord, encara no ho hem abordat però jo ho dono per fet", ha concretat Cid.