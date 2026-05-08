Cid (Comuns) demana responsabilitats i la destitució de Trapero per la presumpta infiltració dels Mossos

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha qualificat aquest divendres de necessària tant l'assumpció de "responsabilitats" com la destitució del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després que la CGT, la Intersindical i Ustec·Stes, hagin assegurat que van descobrir 2 agents de paisà del cos en una assemblea de Barcelona aquest dimecres.
"Han passat 24h sense que Interior doni cap explicació ni disculpa sobre la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents, malgrat demanar-ho en públic i en privat", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.
A més dels Comuns, també han exigit la destitució de Trapero ERC i la CUP.