Cid (Comuns) demana una reforma més àmplia del Govern

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha reclamat aquest dimarts una reforma més àmplia del Govern i dividir el departament de Sílvia Paneque, que està al capdavant de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a més de ser portaveu de l'executiu.
En una roda de premsa a la cambra catalana, ha manifestat que Catalunya té reptes que requereixen noves energies: "Qui molt abraça poc estreny. Sobre la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ja fa mesos que alertem el Govern que és una macroconselleria amb molts reptes. Tindria sentit que es dividís".
Després d'assegurar que Paneque també treballa per ser la candidata del PSC a les municipals de Girona, ha constatat que gestiona tres dels principals reptes que té Catalunya: l'habitatge, la situació dels trens i l'energia.
"Aquesta conselleria és massa gran pel contingut i el volum de treball que hi ha", ha sostingut Cid, que defensa que la Generalitat ja disposa de pressupostos, i en conseqüència dels recursos per donar un impuls a les seves polítiques.
Per això, ha convidat el Govern a reflexionar durant les vacances d'estiu sobre si la seva remodelació ha d'anar més enllà: "Nosaltres pensem que sí, que aquesta remodelació, a la tardor com a mínim, haurà d'anar més enllà".