Cid (Comuns) demana al PSOE actuar contra la corrupció després de la sentència a Ábalos: És "gravíssim"

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha demanat al PSOE prendre mesures contra la corrupció després de la sentència a l'exministre de Transports José Luis Ábalos: "Estem davant un fet gravíssim".
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, Cid ha sostingut que "la sentència és contundent" i que Ferraz ha de donar explicacions a banda del president espanyol, Pedro Sánchez, que ho farà aquest dimecres en una compareixença.
"És un problema per a la majoria progressista d'aquest país", ha criticat Cid, que també ha demanat als socialistes prendre mesures perquè la legislatura tingui sentit en l'àmbit de l'habitatge com s'ha fet en dependència amb l'anunci d'aquest dimarts de 6.200 milions més entre 2026 i 2027.
Així mateix, Cid ha apuntat que la contundència de la sentència contra Ábalos i Koldo no els impedeix mostrar la seva "estupefacció davant el fet que un corruptor com és Aldama en surti airós, que no trepitgi la presó i a sobre s'emporti 3,1 milions d'euros per la cara".
"Això és greu. Ha de portar el PSOE a una profunda reflexió i canvi de manera d'actuar. Per nosaltres és inexplicable el que ha passat per part del Suprem, en aquest cas també amb Aldama", ha conclòs.