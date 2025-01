Cid (Comuns) demana que "ni la parsimònia del Govern ni els càlculs" d'ERC aturin mesures en habitatge

BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha demanat aquest diumenge que "ni la parsimònia del Govern ni els càlculs polítics" d'ERC demorin l'entrada i engegada de mesures en matèria d'habitatge com el règim sancionador per frenar els lloguers de temporada.

En una atenció als mitjans abans de la cavalcada dels Tres Tombs del barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona, Cid ha instat tant el Govern com ERC que "més enllà que hi hagi acord o no en pressupostos" s'aprovin mesures sobre habitatge com les que estan en l'acord d'investidura del PSC amb els Comuns.

Per això, ha reiterat la seva petició d'aprovar el règim sancionador per frenar els lloguers de temporada abans que acabi el mes de gener.

"Tenim molt clar que, hi hagi pressupostos o no, les mesures que hi ha en l'acord d'investidura dels Comuns s'han d'engegar com més aviat millor", ha afegit.

Cid ha incidit que el Govern "té instruments", ja sigui mitjançant els comptes públics o les modificacions de crèdit per engegar les mesures.

Així mateix, ha reclamat que el PSC i ERC "no s'aliïn" per acabar amb la mesura que obliga a dedicar el 30% dels pisos nous que es construeixen a habitatge protegit a la ciutat de Barcelona, que permet mobilitzar prop de 18.000 habitatges per al lloguer social.