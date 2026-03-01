Cid (Comuns) demana a Pané "fer possible" el servei de trombectomia 24 hores a Tarragona

TARRAGONA 1 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns en el Parlament, David Cid, ha demanat a la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, "fer possible" el servei de trombectomia 24 hores 7 dies a la setmana a Tarragona i afirma que no es tracta d'una qüestió de recursos sinó de voluntat política.
En declaracions als mitjans durant la manifestació a Tarragona per reclamar el servei de trombectomia 24 hores a l'Hospital Joan XXIII, juntament amb el regidor dels Comuns a Tarragona Jordi Collado, Cid ha emplaçat al Govern a pactar un calendari treballat amb els professionals perquè aquest servei sigui una realitat, i ha destacat que l'acord de pressupostos entre l'executiu i els Comuns destina "més de 2.500 milions d'euros" a l'àmbit de salut.
Així, ha recordat que aquest servei ja existeix a Barcelona, Girona i Lleida: "És imprescindible que el que és una realitat en tot el país també ho sigui aquí", ha assenyalat.
Ha afegit que és hora que el departament "mogui fitxa", però que no és moment de disputa política sinó de diàleg davant de la demanda de la ciutadania.
COLLADO
Per la seva banda, Collado ha dit que "no té cap sentit" que Tarragona estigui en aquesta situació i ha assegurat que aquesta és una demanda justa i lícita.
"Estem aquí expressant el que ja diu la majoria de la gent, que és el que estem veient, una gran concentració de gent que demana que territorialment estiguem reconeguts", ha sentenciat.