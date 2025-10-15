Cid (Comuns) demana mantenir l'embargament d'armes a Israel "fins que no finalitzi l'ocupació"

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha reclamat al Govern central que mantingui l'embargament d'armes a Israel "fins que no finalitzi l'ocupació" de Palestina, i ha situat l'alto el foc com un primer pas.
"Cal mantenir la pressió, hem d'avançar cap a un veritable acord de pau fins a garantir la viabilitat d'un estat palestí", ha defensat Cid en unes declaracions aquest dimecres davant l'Oficina del Parlament Europeu i la Comissió Europea a Barcelona, en la manifestació de CCOO i la UGT de Catalunya per la vaga general per Palestina.
Ha assegurat que la pressió internacional no ha de parar "fins que el Govern genocida de Netanyahu sigui jutjat a la Cort Penal Internacional", ha reclamat que arribi l'ajuda humanitària a Gaza i ha assenyalat que s'han de garantir els drets humans, la qual cosa creu que encara està lluny de ser realitat.