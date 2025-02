Cid (Comuns) demana a Junts retirar la qüestió de confiança i no "donar ales" als aliats de Trump i Putin

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Comuns al Parlament, David Cid, ha instat aquest diumenge Junts a retirar la qüestió de confiança al president del Govern central, Pedro Sánchez, abans que acabi el termini aquest dilluns per no "donar ales" als aliats del president dels Estats Units, Donald Trump, ni al de Rússia, Vladímir Putin.

"No té cap sentit que, en aquest cas, Junts qüestioni la confiança en un govern per donar ales als aliats de Trump i de Putin, com són Feijóo i com és Abascal", ha defensat en una atenció als mitjans al mercat de Sant Antoni de Barcelona.

S'ha pronunciat així després que el mediador internacional en les reunions entre el PSOE i Junts, Francisco Galindo, ha demanat als de Carles Puigdemont retirar la proposició de llei registrada al Congrés per debatre sobre la conveniència que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança.

Cid ha considerat que no té sentit que Junts mantingui la confiança a l'alcaldessa d'Aliança Catalana (AC) de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols i "l'extrema dreta catalana", quan alhora qüestiona la confiança a un govern amb Comuns, en les seves paraules.

En aquest sentit, Cid ha remarcat que la qüestió de confiança demanada per Junts té lloc enmig de, textualment, una amenaça per part de l'aliança internacional entre les forces d'extrema dreta i de les polítiques de Trump, del magnat Elon Musk i de Putin, que estan "sacsejant Europa".

NECESSITAT D'AVENÇOS EN HABITATGE

Davant de la reactivació d'aquest dilluns de la comissió bilateral entre la Generalitat i el Govern central, Cid ha expressat la necessitat de tenir "més recursos" en matèria de finançament i en la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), per destinar-los a polítiques d'habitatge.

El portaveu li ha exigit al PSC que "és el moment" de concretar avenços en habitatge i desplegar l'acord d'investidura, ja que, en les seves paraules, ha de ser la màxima prioritat del Govern.

A més, ha valorat positivament el traspàs de Rodalies de Catalunya a la Generalitat perquè el servei funcioni correctament "d'una vegada per sempre".