Cid (Comuns) demana a Illa mantenir les tarifes del transport en espera de les transferències del Govern central

Afirma que Junts vol que "els desnonaments tornin de manera massiva a Catalunya"

BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha demanat aquest dijous al Govern no modificar les tarifes del transport públic que depenen de la Generalitat en espera de trobar "formes perquè el Govern central pugui transferir els recursos" per mantenir les bonificacions.

"Hem traslladat al Govern, al Departament d'Economia, que davant d'aquesta situació, molta calma", ha dit en una roda de premsa aquest dijous al Parlament, i ha explicat que els ha demanat que no prenguin cap decisió sense abans haver obert un procés de diàleg amb els grups parlamentaris, especialment amb el seu.

"En l'acord d'investidura, el que està escrit, és que durant el 2025 cal mantenir la bonificació del preu del transport. Sabem que és una mesura que a una part del Departament de Territori no li agrada però, en qualsevol cas, nosaltres el que reclamem és aquesta prudència", ha expressat.

Cid ha demanat estabilitat en el marc tarifari i ha confiat en un acord entre el Govern i el Govern central per poder acordar, a través de la Comissió Bilateral, la quantia que es pot transferir a Catalunya, com s'ha fet amb altres mesures com la compensació per l'augment de la plantilla dels Mossos d'Esquadra: "Hi ha maneres per fer-ho", ha assegurat.

CRÍTICA A JUNTS I EL PP

Cid ha considerat que el 'no' de Junts al decret òmnibus del Govern central es justifica per la seva voluntat que "els desnonaments tornin de manera massiva a Catalunya", ja que el decret incloïa la moratòria dels desnonaments a famílies en situació de vulnerabilitat.

"Es col·loquen al costat dels grans tenidors, de la patronal de l'habitatge i de qui està fent negoci amb un dret reconegut per la Constitució i l'Estatut", ha valorat.

Sobre les bonificacions al transport, ha dit que Junts ha generat una retallada a la butxaca dels catalans d'entre 150 i 450 euros anuals, la qual cosa creu que va en contra dels interessos dels catalans: "Estan defensant els seus propis interessos, la seva visibilitat, el seu protagonisme", ha afirmat.

Ha considerat una aliança contra natura el suposat acord entre Junts, el PP i Vox, i ha criticat que el PP "continua mentint a dia d'avui" sobre la seva posició sobre les pensions.