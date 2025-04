Cid (Comuns) demana al Govern regular efectivament el lloguer de temporada: "No volem una foto"

Estan pendents de la resposta de la conselleria a les seves propostes i mantenen el 'no' al decret

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha afirmat que estan negociant amb el Govern la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, i que reclamen a l'executiu que aquesta regulació sigui realment efectiva: "No volem una foto".

"No entrarem al tràmit parlamentari, no votarem a favor del decret, si no tenim un acord abans que ens permeti saber quines esmenes entrarem al text, i que, per tant, tindrem una regulació efectiva per posar límit al preu del lloguer", ha dit en una entrevista aquest dimarts a TV3 recollida per Europa Press.

Cid ha assenyalat que perquè s'aprovi aquest dimecres al Parlament el decret del Govern en matèria d'habitatge i urbanisme la pilota és a la seva teulada, en les seves paraules, i que ja coneixen les seves exigències: "Sap quines són les nostres exigències. Els nostres vots són imprescindibles. El Govern sap que només té 42 escons al Parlament".

Ha descartat que els Comuns validin un acord que impliqui regular el lloguer de temporada i no el d'habitacions perquè "és part del mateix".

PERDRE VPO

Sobre el manteniment de la protecció als habitatges protegits (VPO) que la perdrien, ha dit que "fins ara" el Govern no ha estat receptiu a les seves propostes, les quals defensa que tenen encaix jurídic.

"Hi ha un dret que s'ha de garantir, i nosaltres tenim un informe jurídic que ho avala en aquest sentit. I el que fem nosaltres és que aquests pisos es poden vendre --no limitem que pugui existir la venda d'aquests habitatges--, però s'ha de fer com a habitatge protegit, no a preu de mercat", ha afegit.

CONTACTES "CONTINUS"

Ha explicat que els Comuns estan pendents d'una nova resposta a les propostes que dilluns van traslladar a la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, en la seva reunió, que els contactes són "continus" i que van constatar avenços sense tancar cap acord.

"Si no arribem a un acord, no es podrà convalidar el decret. No tenim un acord. Per primera vegada el Govern comença a caminar en la bona direcció, però no tenim acord. El nostre vot demà continua sent no", ha alertat.