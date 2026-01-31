Cid (Comuns) demana al Govern no parlar de normalitat a Rodalies i reclama inversions sostingudes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Avisa al Govern que la negociació dels Pressupostos també passa per "complir en habitatge"
BARCELONA 31, (EUROPA PRESS)
El portaveu dels Comuns en el Parlament, David Cid, ha reclamat a la Generalitat no parlar d'una tornada a la normalitat en Rodalies el dilluns davant de la situació de "caos" del servei, i ha demanat un compromís ferm per sostenir durant molt temps inversions, especialment en manteniment.
Ho ha dit en declaracions aquest dissabte a la 175 Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona), on ha afirmat que el màxim que pot fer el Govern el dilluns és plantejar és una "represa progressiva del servei, però en cap cas es pot parlar que a Catalunya existeixi normalitat amb Rodalies".
Ha assenyalat que la normalitat només arribarà quan els usuaris sàpiguen "si passen o no passen els trens, si el tren arriba a l'hora i si saben si aquest tren els permetrà arribar a treballar, estudiar o a veure a la seva família a l'hora que toca", i ha insistit que s'està lluny d'una situació que es pugui titllar de normal.
Cid ha defensat que "el que fa falta és sostenir durant molt temps una inversió en Rodalies, especialment en manteniment", i ha animat a participar el 7 de febrer en la manifestació convocada per entitats d'usuaris.
També ha assenyalat que el "pacte de país" per Rodalies que planteja el Govern només serà possible "si realment Rodalies i Regionals, els trens que utilitza la gent, són realment d'una vegada per sempre la prioritat".
REUNIÓ DE SEGUIMENT
A més, ha advertit que la negociació dels Pressupostos de la Generalitat per 2026 passa pel compliment de la llei d'habitatge, i ha reclamat al Govern que doni passos efectius en aquesta matèria, en paral·lel a la gestió de Rodalies.
"Davant d'un Govern que no tira endavant amb els trens, també li reclamem que és l'hora de complir en habitatge", i ha afegit que, si l'Executiu vol negociar els pressupostos amb els Comuns, ja sap el que ha de fer, textualment.
En aquest sentit, ha avançat que aquesta setmana s'asseuran amb el Govern en una reunió de seguiment per exigir "un cop més que el govern ha de fer complir la llei del dret a l'habitatge".
CRÍTIQUES A JUNTS
Cid ha acusat a Junts d'actuar en defensa dels interessos dels grans tenidors i els fons d'inversió, i els ha reclamat un gir en la seva posició en matèria social i deixar "de fer de 'braç armat' dels API i els fons voltor a Catalunya".
Ha criticat que els de Carles Puigdemont hagin deixat "a 1,5 milions de catalans i catalanes sense saber si al febrer pujaran les seves pensions o no", i ha insistit que el que es necessita és un escut social que pugi les pensions i que garanteixi que aquelles famílies més vulnerables, amb fills, no pateixin el drama de veure com perden el seu pis perquè no poden pagar el lloguer, segons ell.