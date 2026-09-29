Cid demana donar respostes a la "Catalunya del 2026" en habitatge, trens i serveis

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha instat aquest dimarts el govern de Salvador Illa a donar respostes amb les seves polítiques en matèria d'habitatge, trens i serveis públics --educació i sanitat-- a la "Catalunya del 2026, no la del 2030 ni la del 2040".
Hores abans que comenci el debat de política general a la cambra catalana, ha explicat que reclamaran al president de la Generalitat, Salvador Illa, que deixi de quedar-se "a mig camí" en aquests àmbits, sobretot en habitatge.
"El Govern té molta feina a fer en matèria d'habitatge i en qüestions a les quals, clarament, no està donant resposta ni a la societat catalana ni als acords que té amb nosaltres", ha subratllat.
Així, li demanaran que posi en marxa la unitat per intervenir en els desnonaments "pendent des de fa més d'un any i mig".
També l'instaran a fer complir la llei del dret a l'habitatge tenint en compte que --segons Cid-- només s'han aplicat 12 sancions en dos anys.