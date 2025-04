Cid (Comuns) demana al Govern que el decret en habitatge reguli "la pèrdua" de protecció oficial

Afirma que les negociacions estan obertes, però que no hi ha "avenços significatius"

BARCELONA, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha demanat aquest diumenge al Govern que el decret de mesures urgents en matèria d'habitatge i urbanisme, que es debatrà al ple de la setmana vinent, reguli "la pèrdua" de protecció oficial i ha reclamat introduir aquesta modificació en el termini de tres mesos com a màxim.

Ho ha dit en una atenció als mitjans aquest diumenge davant de l'Ajuntament de Barcelona, en què ha recordat que els vots dels Comuns per a l'aprovació del decret al Parlament són "imprescindibles" per al PSC.

Així mateix, ha avisat que cal afegir la regulació dels lloguers de temporada, si es volen convalidar els decrets, i ha assegurat que les negociacions estan obertes però que no hi ha "avenços significatius".

ISABEL RODRÍGUEZ

A més, ha demanat a la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, "menys fils de piulades" i, textualment, més que el PSOE deixi de bloquejar l'avenç de la modificació de llei de regulació de lloguers de temporada al Congrés, després del fil de missatges que ha publicat la ministra aquest dissabte a X.

Rodríguez va publicar un fil de missatges per explicar i enumerar les actuacions del Govern en favor de l'avenç en habitatge, al mateix temps que 12.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es manifestaven a Barcelona contra el preu dels lloguers dissabte a la tarda, 100.000 segons el Sindicat de Llogateres.

"No és cert", ha afirmat Cid sobre l'avenç de la modificació del decret que afirmava la ministra i ha afegit que, en les seves paraules, les piulades no paguen el lloguer ni la hipoteca.

36.000 HABITATGES PROTEGITS DEIXARAN DE SER-HO EL 2030

La portaveu adjunta dels Comuns, Susana Segovia, no entén que el Govern de la Generalitat vulgui aprovar aquest dimecres un decret sobre mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que no estiguin inclosos el lloguer de temporada, el d'habitacions o la pròrroga de la qualificació de protecció oficial per als habitatges que estan a punt de perdre-la.

Ha afirmat que el 2030, 36.000 habitatges deixaran de formar part del parc de protecció oficial a causa de la pròrroga de la qualificació de protecció oficial i que "de res serveix" anunciar 50.000 habitatges protegits si es deixen perdre aquestes llars.

Davant de la proposta del president d'ERC, Oriol Junqueras, d'aquest dissabte d'una gestió catalana dels aeroports, Cid ha defensat que Rodalies, amb la "crisi" que pateix, ha de ser la prioritat i no, textualment, portar o no 20 milions de turistes més.