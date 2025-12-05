Cid (Comuns) demana al Govern condicionar els ajuts al sector per la PPA a mantenir l'ocupació

BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha reclamat al Govern que els ajuts econòmics que impulsi per al sector porcí arran de la crisi sanitària pel brot de pesta porcina africana (PPA) a Collserola (Barcelona) estiguin condicionats al manteniment de l'ocupació.
En una roda de premsa aquest divendres al Parlament, ha demanat un compromís màxim de l'executiu amb els treballadors del sector: "El sector porcí i la seva cadena de producció i comercialització té milers de treballadors: des de petits productors, siguin integrats o independents, treballadors d'escorxadors, transport, comercialització... amb situacions laborals molt diverses".
Ha reclamat que acceleri la interlocució amb els sindicats i amb els treballadors afectats per reduccions de plantilla, acomiadaments o ERTO, perquè la situació sanitària és "rellevant, però també preocupa molt la situació dels treballadors".