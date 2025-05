Cid demana a ERC "asseure's i parlar" sobre la taxa turística i tenir un debat serè

Afirma que no li va trucar "ningú per demanar explicacions"

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha demanat aquest dijous a ERC "seure i parlar" per negociar sobre els decrets de la taxa turística a Catalunya i tenir un debat serè després de l'aprovació aquest dimecres de l'augment de la taxa, i que posteriorment es tombés al Parlament el retard de la seva entrada en vigor.

"El que hem de fer les forces polítiques d'esquerres és seure i parlar, negociar. Això no ha estat possible fins ara i això és el que acaba provocant el que va passar ahir al Parlament, que és el desconcert en una posició d'ERC que és difícil d'explicar", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

A parer seu, el seu partit va actuar amb coherència a l'hora de votar, i ha considerat desconcertant veure ERC "amb les posicions de la patronal turística", i Junts i el PP votant en contra del que volien que passés, en les seves paraules.

Cid ha afirmat que el Parlament és quelcom seriós, i que les coses que s'hi aproven "afecten directament la ciutadania", per la qual cosa ha lamentat que hi hagi partits com Junts i el PP que textualment intentin fer jocs de mans.

DONAR EXPLICACIONS

Després del resultat de la votació, ha assegurat que no li va trucar "ningú per exigir-li responsabilitats", la qual cosa creu que sí va passar amb Junts i el PP perquè, segons ell, van mostrar un nerviosisme palmari.

Cid ha dit que no li van trucar ni Pimec, ni els sindicats, ni el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i que tampoc no els va demanar explicacions el Govern "perquè sabien de sobres quina era la nostra posició".

"Qui ha de donar explicacions són aquells que estan defensant una cosa que és inexplicable per al seu electorat, que és ERC, i en tot cas els embolics que el PP i Junts han decidit crear amb el seu vot", ha conclòs.