Cid (comuns) demana a Aragonès que rebutgi el Hard Rock en el ple monogràfic sobre la sequera

BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que rebutgi el projecte del Hard Rock en el ple monogràfic sobre la sequera d'aquest dimarts al Parlament.

"Jo crec que avui, que tenim el ple monogràfic de sequera, és un bon moment perquè el president Aragonès descarti un projecte que no té cap mena de sentit", ha afirmat Cid en una roda de premsa.

El portaveu dels comuns ha traslladat al PSC "la responsabilitat" que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat 2024, ja que assegura que la línia vermella dels socialistes és que s'impulsi el projecte del Hard Rock.

Ha recordat que la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, va afirmar que no podia entendre "que algú posi com a línia vermella el Hard Rock" per aprovar els pressupostos, en al·lusió al PSC.

"Qui paralitza les negociacions dels pressupostos és qui col·loca la construcció del Hard Rock com a línia vermella perquè tirin endavant", ha insistit Cid.