Cid demana un "acord molt més ampli" en educació amb partits, sindicats i famílies

Critica les paraules de Dalmau sobre l'escola inclusiva: "Són un error"
BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha demanat al Govern que obri una ronda de contactes amb els sindicats, amb els grups parlamentaris, amb la comunitat educativa, amb les associacions de famílies i amb experts per assolir un "acord molt més ampli" en educació.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha constatat que les mobilitzacions dels docents no han finalitzat després de tombar-se el preacord del Govern amb els sindicats majoritaris, i que per això l'executiu ha de buscar un acord més ampli "que ha de tenir en compte els sindicats, però no només els sindicats".
En aquest sentit, ha assenyalat que l'acord respecte a les condicions laborals és "potent", però que el malestar educatiu continua i que es poden abordar en aquest gran acord qüestions com els dèficits educatius, les ràtios, l'educació inclusiva, els currículums o l'avaluació, entre d'altres.
"Continuem instant totes les parts, i en aquest cas concretament també el Govern, en aquesta ronda de contactes que ens permeti aquest ampli acord que doni resposta d'una vegada per sempre a aquest conflicte educatiu", ha resumit.
PROPOSTA DE JUNTS
Preguntat per si el que proposen és alguna cosa similar al "pacte de país" que ha proposat Junts en educació, ha respost que ells van ser els autors materials de les retallades en educació.
"Celebro les epifanies de qui ha governat pràcticament durant 10 anys o 12, parlo de Junts per Catalunya, i que segurament molts dels problemes que tenim avui al món educatiu els han deixat passar per davant com si no existissin durant 12 anys", tot i que ha dit que per a la seva proposta s'ha de comptar amb el conjunt dels grups.
ESCOLA INCLUSIVA
Finalment, sobre les declaracions del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, aquest dilluns, en què reclama "obrir una reflexió com a país" al voltant de l'educació inclusiva, Cid ha considerat que són un error.
"Faria bé el Govern d'estalviar-se declaracions i titulars. Hi ha una aposta des de fa molt temps per l'escola inclusiva; aquest tipus de declaracions no ajuden, i el que demanaria és que sortissin del marc de les declaracions i contradeclaracions i obrin aquesta ronda de contactes. No té cap sentit ara de sobte qüestionar l'escola inclusiva", ha valorat.