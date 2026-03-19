Cid defensa negociar per als pressupostos coses que no "depenguin de tercers"

Espera acordar en les pròximes setmanes amb ERC i la CUP la limitació de les compres especulatives d'habitatge
BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha defensat aquest dijous que en les negociacions per als pressupostos amb el Govern, les condicions que es fixen no "depenguin de tercers" o del que pugui passar al Congrés.
Ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en referència implícita a les condicions d'ERC per negociar els comptes de la Generalitat, especialment per la gestió de l'IRPF.
"Com a força política catalana som poc amics de situar negociacions que depenen de tercers o del que passi al Congrés", ha afirmat.
"NO S'HA TRENCAT RES"
El portaveu parlamentari ha dit que l'acord del Govern amb ERC constata que "no s'ha trencat res" i espera que puguin tancar un acord en les pròximes setmanes, i ha instat totes dues parts a aprofitar la majoria d'esquerres al Parlament, que veu com una excepció.
"La gent el que vol és arribar a final de mes, vol solucions, i quan les esquerres tenim majoria i no som capaces de posar-nos d'acord, al final la gent ens enviarà a fregir espàrrecs. Catalunya té una excepció, que crec que val la pena mantenir", ha reflexionat.
També ha celebrat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi decidit no anticipar les eleccions: "Dins la mala notícia crec que és el que toca".
PACTES AMB EL GOVERN
Cid ha insistit que, després de la retirada del projecte de pressupostos, els Comuns també van pactar amb el Govern que es complissin els acords subscrits per al seu suport al projecte, i que així s'ha de veure reflectit en el suplement de crèdit de prop de 6.000 milions que l'executiu ha aprovat aquest dijous.
També mesures com la limitació de les compres especulatives: "Tenim el compromís que això tirarà endavant. Almenys el compromís del Govern. El que volem és que sigui un projecte compartit del conjunt d'esquerres", ha afegit.