Cid (Comuns) defensa l'acord amb el PSC "per aturar els peus" a Vox i al PP al Senat

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament i cap de campanya de Comuns-Front Ampli per a les generals del 29 de novembre, David Cid, ha defensat l'acord de la seva formació amb el PSC de retirar les seves candidatures de Girona, Lleida i Tarragona al Senat "per aturar els peus a Vox i al PP".
En unes declaracions a la cambra catalana aquest dimarts després d'anunciar l'acord, Cid ha afirmat que el pacte amb els socialistes s'ha aconseguit en resposta al "moviment absolutament vergonyós de Feijóo i Abascal d'intentar que Vox per primera vegada tingui senadors electes des de Catalunya".
"Hi havia el risc que Vox, una força d'extrema dreta que vol acabar amb la nostra llengua, amb el català, que vol acabar amb les institucions catalanes, amb el nostre autogovern, tingués representants al Senat des de Catalunya", ha sostingut.
Per això, ha defensat que la voluntat dels Comuns és que hi hagi una majoria de progrés a la cambra alta i ha afegit: "Serem la força decisiva del Congrés des de Catalunya com ho vam ser el 2023, però sí que crèiem que havíem de fer aquest gest de responsabilitat".
I ha reivindicat la necessitat d'"un gran resultat dels Comuns i del Front Ampli al Congrés" perquè hi torni a haver un govern d'esquerres.
Els Comuns es comprometen així a retirar les seves candidatures al Senat a les circumscripcions de Girona, Lleida i Tarragona a favor de les del PSC, i el PSC, per la seva banda, es compromet a designar un senador a proposta dels Comuns, que serà per designació autonòmica i no anirà a les llistes.