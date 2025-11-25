Cid (Comuns) defensa garantir "drets i serveis públics" contra la violència masclista

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha defensat garantir "drets i serveis públics" per lluitar contra la violència masclista, en el marc del 25N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones.
Així s'ha expressat en una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, en la qual també ha assegurat que "garantir el dret a l'habitatge és fonamental per a moltíssimes dones" les quals, diu, de vegades queden atrapades en situacions de violència per la dificultat d'haver-se d'anar de casa.
"Nosaltres volem serveis públics forts, evidentment, volem polítiques públiques fortes i això també és fonamental, val la pena recordar-ho", ha insistit.