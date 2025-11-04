Cid (Comuns) culpa Feijóo de la "dimissió en diferit" de Mazón i avisa que així gestiona el PP

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha responsabilitzat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de la "dimissió en diferit" del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, i ha avisat que aquest és l'estil de gestió del PP.
"El que està passant a València, el que ha passat a Andalusia i el que ha passat a Castella i Lleó és el que passaria si finalment arribessin Feijóo i Abascal a La Moncloa", ha advertit en una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana, després de criticar la gestió dels incendis i els cribratges del càncer de mama.
Cid ha sostingut que el PP i el mateix Feijóo estan atrapats "entre el pocavergonya d'El Ventorro i el feixista d'Abascal", en al·lusió a Mazón i al líder de Vox, Santiago Abascal.