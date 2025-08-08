Cid (Comuns) critica la posició del PP a Jumella: "Té clarament posicions racistes"

BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha criticat aquest divendres la posició del PP a Jumella (Múrcia) i ha afirmat que "té clarament posicions racistes".
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa al Parlament per valorar el primer any de mandat de l'actual Govern, en al·lusió a l'aprovació d'una moció a l'Ajuntament de Jumella, fruit d'una transaccional del PP a un text de Vox, per prohibir en les seves instal·lacions esportives activitats alienes a les mateixes quan en el passat han tingut lloc celebracions musulmanes.
En resposta, Cid ha recordat l'existència de la llibertat religiosa a Espanya i ha afirmat que el PP és un partit "indistinguible de Vox".