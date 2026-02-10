Cid (Comuns) critica les polítiques d'habitatge de Junts i aposta per prohibir les compres especulatives

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha dit que part de la responsabilitat en la crisi de l'habitatge de Catalunya recau en les polítiques d'habitatge que ha fet Junts quan ha governat, i també ha assenyalat el PP i el PSC: "Les seves polítiques al llarg d'aquests anys són el que han provocat on som", i ha apostat per prohibir les compres especulatives d'habitatge.
En el ple monogràfic sobre l'ascensor social a Catalunya, ha defensat que és moment d'un canvi d'etapa en habitatge perquè el creixement econòmic es noti en el dia a dia de la gent: "Això és el que trenca aquest país. La diferència entre qui creu que l'habitatge és un negoci, que és una mercaderia, i qui creu que és un dret".
Ha defensat que la regulació de la compra d'habitatge per a ús no residencial també és una forma d'autogovern, cosa que Junts ha renunciat a fer en habitatge, segons ell; alhora que ha criticat que vulguin abaixar l'IRPF tenint en compte que van pactar la taxa autonòmica actual amb els Comuns quan ocupaven la conselleria d'Economia, i ha defensat mantenir l'impost de successions: "Que qui més té, més pagui".
També ha lamentat que defensin un SMI català quan al Congrés van votar en contra de, per exemple, la reforma laboral: "El tripartit de la patronal, el PP, Vox i Junts, han votat sempre en aquesta legislatura en contra de qualsevol mesura que suposi un avenç dels treballadors".
Sobre Rodalies, ha dit que el seu estat es pot atribuir a l'infrafinançament de l'Estat, amb la qual cosa ha coincidit amb els representants de Junts, però també amb l'opció política d'alguns partits: "Han apostat primer per l'AVE, després per les autopistes, després per l'aeroport, i mai, mai, mai pel transport que utilitzen els treballadors. Vostès eren els de l'AVE pel litoral. No eren els de Rodalies", ha ironitzat.