Cid (Comuns) critica que Junts s'oposi a la via de dèficit: "És fer un favor més al PP i Vox"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha criticat aquest dijous que Junts voti al Congrés en contra dels objectius del Govern central sobre estabilitat pressupostària i deute públic per al conjunt de les administracions del 2026 al 2028: "És fer un favor més al PP i Vox".
"És una actuació de Junts absolutament xocant. Votar avui en contra del sostre de despesa és votar contra Catalunya, contra els interessos dels catalans", ha dit en una atenció als mitjans a Barcelona.
Ha advertit que, si no prospera, Catalunya tindrà 330 milions d'euros menys per als pressupostos de l'any vinent, i 1.000 milions menys fins al 2028, i ha acusat Junts de prendre decisions partidistes: "No es pot estar denunciant constantment el dèficit fiscal i alhora votant en contra que Catalunya tingui més recursos".