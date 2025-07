Cid (Comuns) critica que Illa vulgui ampliar l'Aeroport de Barcelona "sense un debat real"

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, David Cid, ha criticat aquest dimarts que el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposti per ampliar l'Aeroport de Barcelona, i que ho faci "sense un debat real" i prometent que serà una ampliació verda i sense efectes en el medi ambient.

"Farem l'aeroport verd del segle XXI, ampliarem l'Aeroport del Prat sense destrossar la Ricarda o el Remolar, no emetrem més emissions de CO2, i ja posats un unicorn. Un unicorn! Si ja posats a prometre, prometin el que vulguin", ha dit durant la seva intervenció en el ple monogràfic del Parlament sobre infraestructures.

Ha afirmat que considerar que l'aeroport està col·lapsat és viure en una realitat paral·lela, perquè el que realment ho està és Rodalies, i ha assegurat que l'ampliació sí que tindrà costos ambientals, a més d'econòmics: "Tindrem 20 milions més de turistes, tindrà un efecte directe sobre l'habitatge i, evidentment, això vol dir que la prioritat no serà Rodalies".

Ha lamentat que Catalunya s'ha convertit en "un país bàsicament per a turistes i per a empreses que fan transports en camió", per la qual cosa ha optat per no invertir en avions sinó en trens, a més d'afirmar que Catalunya és una potència industrial i ha demanat limitar als camions els avançaments a les vies de 2 carrils per seguretat i per millorar la mobilitat.

Finalment, ha advertit Illa que es juga la legislatura en qüestions com l'habitatge i la mobilitat sostenible: "En habitatge ens està costant avançar, potser anem massa lents, però on anem per mal camí és amb els trens".