Cid (Comuns) critica la falta d'un calendari de solucions després de la reunió del Govern, Renfe i Adif

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha criticat que després de la reunió d'aquest diumenge per part del Govern de la Generalitat amb Adif i Renfe no hi hagi, al seu judici, un calendari clar de solucions: "Continuem sense saber què està fallant a Rodalies".

Ho ha dit en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, després de la reunió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, amb els dirigents d'Adif i Renfe i el Ministeri de Transports, en la qual s'ha acordat dotar de més recursos humans a les companyies i accions per millorar la gestió de les diferents obres en curs.

Cid ha demanat que la màxima prioritat en infraestructures sigui el tren "d'una vegada per totes" i ha assegurat que la formació registrarà un ple monogràfic sobre aquest tema.