Cid (Comuns) crida a la "col·laboració" dels ajuntaments amb la limitació de compra especulativa

BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns en el Parlament, David Cid, ha cridat a la "col·laboració" dels ajuntaments amb la modificació de la llei d'urbanisme per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya --avantsala del pacte pels Pressupostos entre el Govern i Comuns-- i ha reafirmat que aquests tindran la potestat d'aplicar-la.
Sobre la possible negativa de certs consistoris, Cid ha recordat que "és el mateix" que succeeix amb el topall als preus de lloguer, on algunes CCAA --com Catalunya-- ho apliquen, mentre que unes altres no, ha dit aquest divendres en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Preguntat per les queixes de la Cambra de la Propietat a la llei, en argumentar que els fons d'inversió que compren edificis també els rehabiliten, ha expressat que això és "el conte de la lletera o les llàgrimes dels rics", i ha sostingut que els fons converteixen els habitatges en 'colivings' o apartaments turístics.
"Catalunya té un parc immobiliari molt envellit i fins que no hi intervé l'administració pública no es rehabilita. De fet, nosaltres, en l'acord, tenim també aquest doblat dels fons del Pla de Barris, fins als 400 milions d'euros i 150 milions d'euros per rehabilitació".
Ha assenyalat que "molta gent està sorpresa" que s'hagi arribat a un acord d'aquest calibre amb els socialistes i que aquest és una passa endavant en protecció de l'habitatge.
YOLANDA DÍAZ I GABRIEL RUFIÁN
Preguntada per l'absència de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en la presentació del dissabte de la nova confluència dels partits de Sumar, ha apuntat que Díaz vol que el "protagonisme" el tinguin les organitzacions i que ha de ser ella qui decideixi si vol estar al capdavant del futur espai.
Respecte a l'acte del portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, sobre el futur de l'esquerra d'aquest dimecres, ha titllat d'"interessant" el debat en l'espai i ha subratllat que encara no s'està en el camp de les fórmules, en referència a la idea del republicà que es presenti a cada província només el partit amb més suport de l'esquerra.
Quant a les primàries dls Comuns a Barcelona, ha reiterat el seu suport a la candidatura del diputat de Sumar i portaveu dels Comuns en el Congrés, Gerardo Pisarello, de qui li agrada la seva idea de fer de la capital catalana una ciutat "accessible per a tothom".