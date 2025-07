Cid (Comuns) creu que el tall de l'R3 demostra que Rodalies "no és una prioritat" per al Govern

BARCELONA 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha assegurat que el pla alternatiu de Renfe i la Generalitat pel tall de la línia R3 de Rodalies "és una de les proves més evidents que Rodalies no és una prioritat" per al Govern.

En una entrevista a Ràdio 4 aquest dissabte recollida per Europa Press, ha explicat que els Comuns han demanat que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, comparegui al Parlament perquè "expliqui exactament què està passant".

El tall de l'R3 de Rodalies entre Montcada-Bifurcació i la Garriga (Barcelona) començarà al setembre i durarà setze mesos, dividit en dues fases, per fer el desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i la reforma de la platja de vies de Montcada-Bifurcació.

Cid ha destacat la seva preocupació pel tall de la línia R3: "Els serveis alternatius són responsabilitat única i exclusiva del Govern català, aquí no hi té res a veure Renfe, i nosaltres estem molt preocupats".

Ha criticat que el Govern "canvia constantment" els serveis alternatius a la Garriga i, segons ell, sembla que la deixaran pràcticament sense serveis d'autobús durant el dia.

Per això, ha dit que la prioritat del Govern ha de ser que Rodalies funcioni i, mentre hi ha obres, que el servei alternatiu funcioni tan bé com sigui possible, "que no és el cas".