Cid (Comuns) creu que el mandat d'Illa ha començat amb "el fre de mà posat"

Ha descartat una possible entrada dels Comuns en el Govern de la Generalitat

BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns en el Parlament, David Cid, ha afirmat que el mandat del president de la Generalitat, Salvador Illa, ha començat amb "el fre de mà posat" i amb certa parsimònia.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a 'El Punt Avui' recollida per Europa Press en preguntar-li per una valoració dels primers dies de l'executiu català, on també ha indicat que "és evident que ens trobem en un cicle polític diferent" i que, com a part, al seu judici, positiva, creu que es pot començar un període d'entesa de les forces polítiques d'esquerres.

Encara així, ha afegit que des de la seva formació esperaven un Govern "amb molta més iniciativa política, amb més embranzida legislativa i amb major voluntat de transformació".

NEGOCIACIÓ DELS PRESSUPOSTOS

Sobre la negociació dels pressupostos, ha avisat al Govern que si vol continuar negociant amb ells, "ha de complir" en matèria d'habitatge, remarcant la voluntat de fixar el règim sancionador per frenar els lloguers de temporada i sancionar a qui incompleixi el preu del lloguer abans que acabi el mes de gener perquè així ho van acordar, textualment.

Encara així, ha afegit que la negociació en habitatge té "moltes més" qüestions sobre la taula, com són una major destinació de recursos públics en comparació als pressupostos anteriors, que es tingui en compte l'impacte del sector turístic sobre el preu de l'habitatge o que una part de la taxa turística es reorienti a l'augment del parc d'habitatge, entre altres.

POSSIBLE ENTRADA Al GOVERN

"La veritat és que aquesta és una possibilitat que ni està sobre la taula ni hem parlat d'ella" ha dit preguntat per una hipotètica entrada en coalició al govern autonòmic com ocorre a escala nacional.

Ha assegurat que la relació dels Comuns amb el PSC es defineix "etapa a etapa" i que, malgrat que es venia d'una legislatura amb PSC, en les seves paraules, molt conservador, han tancat un bon acord d'investidura.