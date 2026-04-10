Cid creu que "l'única incògnita" del front ampli de Rufián és si anirà al marge d'ERC

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, s'ha pronunciat aquest divendres sobre l'acte d'aquest dijous del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i l'eurodiputada i secretària política de Podem, Irene Montero, sobre crear un front ampli d'esquerres, i creu que "l'única incògnita" és saber si Rufián anirà al marge d'ERC.
"Ahir vam veure com Rufián tornava a instar, tornava a reclamar, de manera reiterada, a ERC que s'impliqui en la construcció d'aquest govern. Però bé, el que constatem els Comuns és que ERC, Junqueras i Alamany de manera contundent, de manera taxativa, de manera reiterada, de manera fins i tot jo diria agressiva i amb males formes, han donat un cop de porta a la proposta", ha dit en una roda al Parlament.
Preguntat pel fet de si la proposta inclou els Comuns, Cid ha assenyalat que la seva formació defensa les candidatures unitàries a l'esquerra per revalidar el govern de coalició i que "no té sentit" parlar de front democràtic sense ells.
AJUTS AL LLOGUER 2026
Cid ha anunciat que s'ha pactat amb el Govern la convocatòria "ja immediata" dels ajuts al lloguer d'aquest 2026, que arrenca dimarts vinent i a la qual ara es poden acollir les famílies amb un sou brut anual de fins a 36.000 euros --abans era fins als 25.000 euros-- i amb un preu de lloguer de fins a 1.000 euros a la demarcació de Barcelona --de 900 euros a la capital catalana--.
També sobre habitatge, ha instat el Govern a sancionar "de manera contundent" el fons d'inversió New Amsterdam Developers, propietaris del bloc Sant Agustí de Barcelona, que pretén desnonar els inquilins i del qual un dels veïns té el desnonament dimecres.