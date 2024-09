Cid (Comuns) creu que l'ampliació de l'Aeroport del Prat quedarà fora del debat pressupostari

Reitera que la "màxima prioritat" dels Comuns per als Pressupostos de 2025 és l'accés a l'habitatge



El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha assegurat que el PSC no els ha traslladat que l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat pugui formar part del debat sobre els Pressupostos de 2025 perquè la comissió d'estudi no tindrà els seus treballs realitzats, al seu judici: "Crec que el debat pressupostari ho tindrem molt abans".

Així s'ha expressat en una roda de premsa en el Parlament aquest dimarts, on ha reiterat l'oposició de la formació política a l'ampliació de l'Aeroport, la qual ha dit que "no té cap sentit", tant pel punt de vista ambiental com per l'impacte de l'augment del turisme a Barcelona i Catalunya.

"El que és necessari és un debat sobre el sistema aeroportuari català, a veure de quina manera millorem la connectivitat de Girona i Barcelona i també Reus. Però no creiem que el trànsit aeri a Catalunya pugui seguir creixent cap a 70 o 100 milions de turistes", ha afegit.

En aquest sentit, ha demanat un "debat real sobre què s'ha de fer amb l'Aeroport del Prat" i ha emplaçat al Govern i a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, a escoltar en la taula tècnica a --textualment-- totes les veus.

"L'Ajuntament del Prat ha de tenir veu i ha de ser escoltat en aquesta comissió d'estudi", ha sostingut Cid, que també ha demanat escoltar al Port de Barcelona per l'impacte que creu que poden suposar les decisions sobre l'Aeroport en la seva activitat econòmica.

D'altra banda, ha celebrat la "renúncia explícita" del president de la Generalitat, Salvador Illa, al projecte del Hard Rock, i la modificació de la fiscalitat al projecte per --textualment-- acabar amb els beneficis fiscals del joc a Catalunya.

PRESSUPOSTOS DEL 2025

Cid ha avançat que el Govern s'ha posat en contacte amb els Comuns per traslladar la seva voluntat que siguin socis prioritaris en la negociació dels Pressupostos del 2025, com ja va anunciar l'Executiu de Salvador Illa, i ha dit que s'han emplaçat a tenir la primera reunió formal en les properes setmanes.

El portaveu ha reiterat que la "màxima prioritat" dels Comuns per als comptes de la Generalitat és l'accés a l'habitatge i, en aquest sentit, que la llei de barris verds tingui dotació pressupostària i engegar la rehabilitació de 150.000 habitatges i mobilitzar altres 50.000.

"Si no es veu aquest salt endavant en aquest nou pressupost difícilment arribarem als objectius que ens marquem en l'acord d'investidura", ha conclòs.