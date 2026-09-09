Cid (Comuns) celebra la dimissió de Trapero i creu que el Govern "va a crisi per setmana"

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha celebrat aquest dimecres la dimissió del fins ara director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, perquè no compartien la seva orientació al capdavant del cos, i creu que el Govern "va a crisi per setmana".
"Tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat quan ha de donar estabilitat i una orientació clara sobre les polítiques que vol fer en defensa dels serveis públics i per garantir la seguretat al país", ha subratllat en una roda de premsa a la cambra catalana.
Per Cid, la dimissió de Trapero és "una bona notícia" perquè discrepaven de la seva orientació i la gestió que s'ha fet sobre qüestions relacionades amb els drets fonamentals i el dret a la protesta.
En la seva opinió, els canvis que s'han d'emprendre a Interior han de permetre millorar la percepció en matèria de seguretat ciutadana, i ha celebrat que per primera vegada la comissària en cap del cos, Sílvia Catà, sigui una dona.
Sobre el substitut de Trapero en la direcció del cos, Ferran López, ha qüestionat que aquesta responsabilitat l'assumeixi un mosso en actiu quan, a parer seu, ho hauria de fer un civil.