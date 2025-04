Cid (Comuns) celebra el "acord de màxims" d'habitatge i el pacte per aprovar-ho abans de juliol

Segòvia destaca que els ajuntaments podran decidir si volen tenir lloguers de temporada

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha celebrat l'"acord de màxims" que han signat el Govern i els grups de PSC, ERC, Comuns i CUP, per regular el lloguer de temporada i ampliar la pròrroga dels habitatges protegits, i ha aplaudit que s'hagin compromès a aprovar el projecte de llei, que sortirà del decret de mesures urgents en matèria d'habitatge, abans de juliol.

En roda de premsa aquest dimarts, juntament amb la diputada dels Comuns en el Parlament Susanna Segòvia, Cid ha agraït les mobilitzacions ciutadanes en favor de l'habitatge, la feina de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, i la dels grups parlamentaris per negociar i aconseguir aquest acord.

Per la seva banda, Segòvia ha defensat que les mobilitzacions socials han fet que "el Partit Socialista entengui que és necessari entendre l'habitatge com un dret i no com un negoci, i per tant posar fre a l'especulació i tots aquells que intenten fer frau amb la regulació de preus".

Ha assenyalat que, en el cas dels lloguers de temporada i d'habitacions, la regulació serà "a partir de la finalitat", per la qual cosa els habitatges que no siguin d'ús turístic o recreatiu hauran d'estar sotmeses als drets i deures dels contractes de lloguer, com la limitació de preus.

A més, en el cas de les habitacions, "la suma del lloguer per habitació no pot excedir el límit" de la regulació de preus recollit en la Llei d'Habitatge.

ELS AJUNTAMENTS

L'acord també habilita als ajuntaments a decidir si volen tenir lloguers de temporada en els seus municipis o en un barri determinat, i recull que, a les zones tensionadas, la pròrroga d'habitatges protegits és "automàtica", i que només es puguin posar en venda a persones inscrites en el registre de sol·licitants d'habitatges protegits.

A més, han acordat que les persones físiques també hagin d'incloure's en el registre de grans forquilles --fins ara només afectava a persones jurídiques--, i eliminen l'obligatorietat que les cooperatives d'habitatge de pisos de protecció oficial o de cessió d'ús hagin de construir un aparcament sota el seu edifici, la qual cosa "encaria moltíssim la construccción".