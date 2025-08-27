Cid (Comuns) avisa que sense el cos d'inspectors d'habitatge no negociaran els pressupostos

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns en el Parlament de Catalunya, David Cid, ha advertit aquest dimecres al Govern que "no tindria sentit" negociar els pressupostos de 2026 sense engegar el cos d'inspectors que ha de fer complir la llei d'habitatge.
En declaracions a 'Catalunya Ràdio', recollides per Europa Press, el portaveu de la formació ha recordat que aquest cos hauria d'haver-hi estat actiu des d'abans de les vacances.
Cid també ha afirmat que creuen que la Conselleria de Territori de la Generalitat, que dirigeix Sílvia Paneque, "no creu" en la proposta.