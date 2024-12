Cid avisa Sánchez que els "anuncis no paguen" l'habitatge i veu Junts gesticulant

Creu que Aragonès "rebobinaria" per evitar el 'no' dels Comuns als seus pressupostos

BARCELONA, 3 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha avisat el president del Govern central, Pedro Sánchez, que els "anuncis no paguen el lloguer ni la hipoteca" i ha criticat les, a parer seu, gesticulacions de Junts en demanar una llei catalana d'habitatge.

"Jo crec que Junts està gesticulant i, per tant, és una estratègia de gesticulació. És distracció massiva", ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual ha apuntat que el dirigent postconvergent Jordi Turull va votar en contra de la llei del dret a l'habitatge el 2007.

"A mi em fa molta gràcia. Ahir vaig tenir la sensació de dir, hòstia, quina barra", ha resolt Cid, que ha aprofundit en les demandes del seu partit als socialistes per concretar les mesures sobre habitatge.

"MESURES CONCRETES"

En aquest sentit, ha advertit que "el problema és que ja no n'hi ha prou amb la música" que, segons ell, representen anuncis com el que va fer Sánchez en la clausura del Congrés Federal del PSOE, que va avançar la creació d'una empresa pública d'habitatge.

Si bé Cid ha admès que els Comuns també valoren si té sentit crear una empresa d'habitatge, ha assenyalat que pot ser una solució a 5 o 6 anys vista, per la qual cosa ha insistit als socialistes que plantegin "mesures concretes per actuar".

En preguntar-li sobre la negociació dels pressupostos de la Generalitat del 2025, ha indicat que per la seva banda continua en standby ja que no tenen "concrecions en un document" sobre les seves reclamacions a nivell d'habitatge.

AEROPORT

Respecte a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, ha reconegut que és un dels punts diferencials entre els Comuns, el PSC i ERC: "Ells van arribar a un acord sobre l'aeroport amb Esquerra, que nosaltres no compartim. Creiem que no s'ha d'ampliar".

Així mateix, ha avisat que l'ampliació realment no s'haurà de decidir fins al 2028 o 2029 i preguntat pel rebuig dels Comuns als pressupostos de l'aleshores president Pere Aragonès, que van vincular tant a l'aeroport com al complex Hard Rock, ha imaginat que ara l'expresident republicà "rebobinaria" per evitar el seu 'no'.

"La setmana vinent, una llei dels Comuns que també comptarà amb el suport d'ERC i el PSC acabarà amb els privilegis fiscals del Hard Rock", ha celebrat Cid, que ha assenyalat que el que no va ser possible fa sis mesos passarà ara, en les seves paraules.

ESQUERRA

Sobre el procés congressual d'ERC, Cid ha expressat respecte pel procediment tot i que ha convidat la formació a obrir "una nova etapa" en què les esquerres es puguin asseure, parlar, debatre i, alhora, posar-se d'acord en alguns assumptes.

"I que, sobretot, tanquem l'etapa en la qual les esquerres catalanes, guanyi qui guanyi, pacten amb Junts", ha afegit el portaveu dels Comuns, en referència als acords tant d'ERC com del PSC amb la formació de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont la passada legislatura.