Cid avisa que el Pla de Barris serà "indispensable" per donar suport als comptes del 2026

Veu "possible" arribar a un acord amb Junts sobre la reducció de la jornada laboral

BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha avisat el Govern que els 200 milions d'euros anuals destinats al Pla de Barris seran una "condició indispensable" per donar el seu suport als pressupostos del 2026, ja que ho consideren una política estructural.

En una roda de premsa aquest dimarts, ha recordat que aquest pla també va ser una condició de la seva formació en la negociació de l'acord d'investidura amb el PSC, després que el Govern n'anunciés dilluns l'aprovació, amb una previsió d'invertir 1.000 milions d'euros en cinc anys.

Ha sostingut que ha de ser una de les principals polítiques del Govern, amb qui han acordat que s'aprovi la convocatòria del pla entre juny i juliol i que es faci "amb un horitzó de, com a mínim, 20 barris anuals".

REUNIÓ AMB JUNTS

El portaveu dels Comuns també ha sostingut que "és possible arribar a un acord amb Junts" per reduir la jornada laboral, després d'haver mantingut la setmana passada una reunió amb la direcció de Junts.

"Hi ha marge per negociar amb Junts", ha destacat Cid, qui ha detallat que també es van reunir amb representants de la patronal Pimec, i ha sostingut que Catalunya és la segona comunitat on hi ha més suport a la reducció de la jornada, després del País Basc, segons les seves dades.

Ha concretat que "més del 70% de la ciutadania de Catalunya defensa aquesta reducció de la jornada laboral i per tant, això contribueix que els partits catalans també tinguin un al·licient en aquest sentit per buscar l'acord".