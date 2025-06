Cid avisa que la legislatura "seria insostenible" si el cas Koldo esquitxa a Sánchez

Afirma que seran contundents si hi ha proves d'"alguna derivada" catalana en el cas

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha avisat que la legislatura espanyola "seria insostenible" si el cas Koldo impliqués el president del Govern central, Pedro Sánchez, o el finançament del PSOE.

"Si els fets impliquen el president o un finançament irregular del PSOE, tindria poc sentit que continuessin comptant amb el nostre suport", ha afirmat en una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana.

Cid ha assegurat que no volen un govern del PP amb Vox, per la qual cosa ha reclamat que Sánchez doni "totes les explicacions, totes les garanties", i també ha instat el ministre de Transports, Óscar Puente, a arribar fins al fons de l'assumpte.

El portaveu dels Comuns també ha qualificat d'hipòcrita l'actitud del PP: "Si hi ha un partit que representa la màfia a Espanya, és el PP", en ser preguntat per com valora que els populars demanin aquest dimecres la modificació de l'ordre del dia del ple del Parlament per demanar la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el cas Koldo.

Cid considera que qui ha de donar explicacions és Sánchez, a qui ha exigit mesures urgents per fer front a la corrupció, entre les quals ha proposat posar fi als aforaments i evitar que les empreses implicades en casos de corrupció puguin tornar a accedir a la contractació pública.

També ha assenyalat que si hi hagués proves d'"alguna derivada en clau catalana" del cas Koldo, els Comuns actuaran amb la màxima contundència --textualment--, després de defensar que la corrupció no és consubstancial a la política i no és cert que hi hagi corruptes en tots els partits.