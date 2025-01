Cid avisa el Govern de "conseqüències" si no hi ha règim sancionador d'habitatge

Li recorda que té "elements importants" sobre la taula que depenen del vot dels Comuns

BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha avisat aquest dimarts el Govern que hi haurà "conseqüències" si no arriben a un acord sobre el règim sancionador sobre habitatge abans d'acabar aquest mes perquè entendran que els socialistes incompleixen l'acord d'investidura.

"Nosaltres tenim una data límit per arribar a un acord, que és el 31 de gener. A partir d'aquí, si el PSC incompleix l'acord, que està signat i verbalitzat al Parlament, evidentment això tindrà conseqüències", ha subratllat en una roda de premsa a la cambra catalana.

Per Cid, cal que els socialistes enviïn un missatge als grans tenidors de Catalunya que "s'ha acabat la festa i no es pot continuar fent negoci amb el dret a l'habitatge".

Després d'advertir que estan en temps de descompte per arribar a un acord, ha insistit que volen un règim que sancioni els que se salten l'índex de preus al lloguer en més del 30% o per utilitzar el lloguer de temporada "de manera fraudulenta".

"El PSC ha d'entendre un missatge clar. Si vol continuar comptant amb els Comuns per tirar endavant la legislatura, per tirar endavant acords concrets, ha de complir. Si no ho fa entendrem que no hi ha voluntat clara de complir l'acord d'investidura, per la qual cosa evidentment actuarem en conseqüència", ha afegit.

Per això, ha demanat al Govern passar "de les paraules als fets" perquè --ha assegurat-- no es quedaran de braços plegats si incompleixen l'acord d'investidura amb els Comuns.

Més enllà del decret de pròrroga pressupostària, que es votarà la setmana vinent en el ple i al qual donaran suport, Cid ha recordat a l'executiu català que té "elements importants" sobre la taula que depenen del vot dels Comuns.

PRESSUPOSTOS

Així, ha reclamat al Govern intensificar les negociacions per arribar a un acord abans del 31 de gener sobre el règim sancionador, amb independència que pugui aprovar o no els pressupostos d'aquest any.

"Ni la parsimònia del PSC ni, evidentment, els càlculs polítics que pugui fer ERC en funció de les seves necessitats internes no poden ser una excusa per no tirar endavant les polítiques d'habitatge que el país necessita", ha resolt.