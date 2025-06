Cid (Comuns), sobre un aval del TC a l'amnistia: "Nova derrota de l'estratègia del PP i Vox"

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha considerat que l'aval a la llei d'amnistia de l'esborrany de sentència del Tribunal Constitucional (TC) per respondre al recurs d'inconstitucionalitat certifica "una nova derrota de l'estratègia del PP i Vox d'incendiar Catalunya".

"El que el PP i Vox no van guanyar a les urnes, que tampoc no van guanyar al Congrés dels Diputats, no ho guanyaran al Tribunal Constitucional. Crec que és una bona notícia i és una nova derrota d'aquesta voluntat de Feijóo i Abascal, del PP i Vox, d'incendiar o de continuar incendiant Catalunya", ha valorat en una roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit.

Ha demanat prudència en espera de la decisió definitiva, però ha considerat que és "un pas en la bona direcció" que ha defensat el seu partit cap a la llibertat, el diàleg i les solucions.

"És un pas més, segurament no el definitiu, però crec que és una empenta important, un any després de l'aprovació de la llei d'amnistia", ha sostingut.