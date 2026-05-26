Cid (Comuns) augura que Zapatero passarà a la història "amb un mal final com a expresident"

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha augurat aquest dimarts que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero passarà a la història "amb un mal final" més enllà de com evolucioni la causa judicial.
"Zapatero va tenir un mal final com a president. Va passar a la història com el president de les retallades i tinc la sensació que també passarà a la història amb un mal final com a expresident", ha sostingut en una roda de premsa a la cambra catalana.
Per Cid, les informacions que estan apareixent sobre el cas són "inexplicables i inacceptables" des d'un punt de vista polític, ha assegurat.
Sobre si el president espanyol, Pedro Sánchez, ha d'avançar les eleccions després de l'advertiment del PNB, ha recordat que és una potestat del primer i ha elogiat l'habilitat dels d'Aitor Esteban: "No demanen una moció de censura perquè saben què pot arribar", en referència a un possible govern PP-Vox.
Malgrat tot, ha deixat clar que hi ha límits que no traspassaran perquè "si hi ha una implicació directa del president del Govern central, no tindria sentit que la legislatura continués".
Així mateix, ha argumentat que actuacions d'altres polítics, com la de l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, contrasten amb l'activitat duta a terme per Zapatero: "Colau va tenir 22 querelles de lawfare i va quedar absolta de les 22. A més, no fa una activitat com a lobbista com la que estem veient directament de l'expresident Zapatero", ha resolt.