Cid (Comuns) atribueix el pacte Maragall-Trias a una decisió de Junqueras davant una "crisi" d'ERC

BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha atribuït el pacte del líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, per governar al costat del de Trias per Barcelona, Xavier Trias, a una decisió del líder d'ERC, Oriol Junqueras, davant "la crisi que realment existeix en aquest país, que és la d'ERC".

En una entrevista a Ràdio 4, recollida per Europa Press aquest dissabte, ha considerat que Junqueras, "per apaivagar el debat intern que pugui tenir ERC, ha decidit que a Barcelona, pel que sigui, aquests acords de progrés no es podien donar".

"Els únics que hem decidit en clau de Barcelona i només des de Barcelona són els Comuns. Altres formacions polítiques han decidit des d'altres instàncies, en aquest cas des de les direccions nacionals de Catalunya", ha afegit.

Ha assenyalat que l'acord entre Maragall i Trias a Barcelona tancava "de la pitjor manera la possibilitat d'enteniment entre les forces d'esquerres", que segons ell és l'única via possible per poder governar la ciutat.

S'ha preguntat textualment si és raonable que ERC mantingui aliances amb Junts, "una força política que ha permès que l'extrema dreta governi a llocs com Ripoll", i també ha acusat els republicans de regalar la Presidència del Parlament a Junts.

Cid ha assegurat que els Comuns donaran suport a la Generalitat per "plantar cara" al Govern central en assumptes com la petició de solucionar les incidències de Rodalies abans d'impulsar l'autopista B-40.