Cid (comuns) assegura que si hi ha un pacte entre Collboni i el PP a Barcelona ja és "paper mullat"

Els comuns demanen que Capella i l'exconseller Calvet compareguin pel Hard Rock



BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha sostingut que, si el PP va posar condicions a la investidura de Jaume Collboni, avui són "paper mullat", després que el nou alcalde ha garantit que impulsarà la unió del tramvia per la Diagonal.

"El paper de Sirera avui és a la paperera de la història", ha afirmat Cid en una roda de premsa aquest dimarts al Parlament, i ha reiterat que els comuns van votar Collboni sense tancar cap acord.

Sobre l'impacte d'aquesta decisió a Sumar-En Comú Podem de cara al 23J, ha dit que els votants dels comuns ho entenen: "Mai un alcalde de dretes gràcies als comuns", ha assegurat Cid, que ha ressaltat que, tot i que no comparteixen tot el programa del PSC, han governat junts.

Ha apostat per pactes d'esquerres a l'Ajuntament de Barcelona després de la investidura, i ha assegurat que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, va vetar aliances amb Bcomú i el PSC pels "embolics interns" del seu partit.

Pel que fa a les crítiques del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la suma de vots del PSC, Bcomú i el PP per investir Collboni, Cid ha argumentat que "el problema de les esquerres" a Catalunya és que, cada vegada que hi ha l'ocasió, ERC suma amb un partit de dretes com Junts, en les seves paraules.

I ha descartat repetir la suma de vots de Bcomú, el PP i el PSC per pactar a la Diputació de Barcelona, on el seu grup negocia amb socialistes i republicans, tot i que ha avisat: "Per la informació que tinc, anem de cap a un govern PSC i Junts".

HARD ROCK

D'altra banda, ha explicat que el seu grup ha registrat una petició de compareixença de la consellera de Territori, Ester Capella, perquè informi de la situació del pla urbanístic del Hard Rock per saber si es paralitza "i finalment s'imposa el sentit comú".

També demanen comparèixer a l'exconseller Damià Calvet perquè doni explicacions sobre possibles irregularitats en l'adjudicació de la llicència de casino a aquest projecte, com ha publicat 'La Directa'.