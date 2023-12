Cid (comuns) assegura que algunes empreses privades exporten aigua embotellada en situació de sequera

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha assegurat aquest dimarts que hi ha empreses privades que exporten aigua embotellada d'aqüífers de Catalunya a països com el Japó en la situació de sequera actual, i ha demanat al Govern que, "a l'hora de demanar esforços al conjunt de la ciutadania" per la sequera, els demani també a tots els sectors econòmics.

"Té sentit que tinguem restriccions, potser el mes de desembre o el mes de gener, d'aigua de boca i que empreses privades estiguin explotant aqüífers per fer negoci?", ha qüestionat Cid en una roda de premsa al Parlament.

En aquest sentit, Cid ha demanat al Govern que sigui "conscient dels esforços que està demanant al conjunt de la ciutadania" i ha lamentat que encara no s'hagi pres cap decisió sobre el sector turístic respecte a aquest assumpte.

També en matèria de sequera, ha anunciat que els comuns han registrat una bateria de preguntes al Govern per saber si l'executiu català ha autoritzat, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la instal·lació de pistes de gel, o si estan subvencionades per algun organisme de la Generalitat.

Finalment, sobre el suposat trasllat del Gran Premi de Fórmula 1 a Madrid, Cid ha sostingut que traslladaran al Govern que, en aquest cas, cal preservar les ocupacions al territori i "reduir l'impacte que pot tenir a nivell econòmic, especialment al Vallès Oriental".