Cid (Comuns) afirma que el nou conseller de Presidència d'Illa ve d'un PSC "molt conservador"

Reitera que la valoració del nou Govern dependrà de com s'apliqui l'acord PSC-Comuns



BARCELONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha valorat aquest diumenge que el fins ara gerent municipal de Barcelona, Albert Dalmau, escollit pel president de la Generalitat Salvador Illa per ser el seu nou conseller de Presidència, és un perfil d'un PSC "molt conservador", i ha recelat del seu nomenament.

En una entrevista al programa 'Via Lliure' de Rac1 recollida per Europa Press, Cid ha expressat que hi haurà temps per valorar tots els futurs membres del nou executiu d'Illa, però que, amb els noms que es coneixen fins ara, Dalmau és el que els Comuns "veuen amb major prevenció".

Per a Cid, Dalmau prové d'un PSC de Barcelona que ha xocat amb les exigències dels Comuns en matèria turística i reducció de creuers, i ha remarcat la necessitat d'obrir un debat sobre la càrrega turística i els límits del turisme a Catalunya.

Cid ha matisat que, més enllà dels noms dels consellers, per al seu partit "la clau seran els continguts", i ha subratllat que l'acord d'investidura pactat amb els socialistes contempla mesures, textualment, molt ambicioses en matèries com a habitatge o serveis públics de sanitat i educació.

ALÍCIA ROMERO

Sobre qui possiblement serà consellera d'Economia i Hisenda del nou Govern, Alícia Romero, Cid ha assegurat que es coneixen des de fa molt temps i que és una persona "dialogant" amb què es pot negociar.

El portaveu dels Comuns ha reiterat que per valorar al nou executiu d'Illa s'haurà de veure com evoluciona el compliment de l'acord d'investidura.

Preguntat sobre la possibilitat que ERC i els Comuns entrin al Govern, ha previst que ara el PSC constituirà un executiu en solitari, encara que ha destacat la voluntat del seu partit de mantenir la majoria de 68 diputats que tenen les tres formacions en el Parlament per tirar endavant la legislatura.