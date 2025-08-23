Cid (Comuns) afirma que no tenir pressupostos a Catalunya "seria un gran fracàs de país"

BARCELONA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament de Catalunya, David Cid, ha assegurat que no tenir pressupostos a Catalunya "seria un gran fracàs de país", en una entrevista concedida a 'Nació Digital' aquest dissabte recollida per Europa Press.
Cid ha apuntat que encara no s'han posat en contacte amb el Govern per negociar els pressupostos, però que sí que han traslladat que, abans de seure a negociar, "cal complir amb els acords dels suplements de crèdit".
A més, el portaveu dels Comuns ha advertit que el govern de Salvador Illa "corre el risc" de tenir una legislatura de molts anuncis que no es traslladin a la vida de la gent, en les seves pròpies paraules.
Ha recordat que "la pilota i la responsabilitat són a la teulada del PSC" i que no tenen un xec en blanc, a part de destacar també, textualment, que el Govern suspèn en temes com Rodalies i que el focus dels Comuns està en l'accés a l'habitatge, un discurs que, segons Cid, el PSC ha assumit.
Respecte al finançament, Cid ha assegurat que la seva formació defensa que "Catalunya ha de tenir un sistema de finançament singular" i que no té sentit que algunes comunitats rebaixin els impostos de manera salvatge i després tinguin externalitzats els serveis d'extinció d'incendis, en les seves paraules.
En aquest sentit, també ha criticat les comunitats autònomes liderades pel PP que, segons diu, votessin en contra de la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) assegurant que és "surrealista", ja que també se'n beneficiarien.
AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT
Cid també s'ha pronunciat pel que fa a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona que, ha dit, plantegen com una batalla de llarg recorregut: "El clima juga a favor nostre".
Segons ell, aquest és un projecte de cara al 2038 que acabarà "enfonsant-se davant de l'emergència climàtica" i, adverteix, que haurà de passar pel filtre de la Comissió Europea, que ja ha avisat de les compensacions ambientals.