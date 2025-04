Cid (Comuns) afirma que ja negocien amb el Govern "el conjunt dels suplements de crèdit"

Insta a tancar un acord abans del mes de maig i avisa l'executiu d'Illa: "Se li està passant l'arròs"

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha afirmat que han encetat formalment les negociacions amb el Govern sobre "el conjunt dels suplements de crèdit" i que els han traslladat les seves condicions per aprovar-ho.

En una entrevista d'Europa Press, Cid ha avançat que ja han mantingut una primera reunió "en profunditat amb la Conselleria d'Economia per començar a negociar d'una vegada per sempre el conjunt dels suplements de crèdit".

"El PSC sap que, per convalidar el primer suplement de crèdit que haurà de votar en el primer ple del mes de maig, però també per convalidar el segon, necessiten els nostres vots", ha recordat.

Ha afegit que els acords del Govern amb el seu grup s'han de complir amb o sense pressupostos, i que, per aquest motiu, van demanar a l'executiu que "es posés les piles" en aquesta negociació, cosa que es va materialitzar la setmana passada en una reunió amb la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, segons ell.

CONDICIONS "IMPRESCINDIBLES"

En aquesta trobada, Cid va traslladar les condicions "imprescindibles" per aprovar-los: destinar com a mínim 850 milions d'euros de recursos propis a la construcció d'habitatges de protecció social (VPO); crear una unitat contra els desnonaments que intervingui amb grans tenidors, fons voltors i entitats bancàries, i destinar 100 inspectors perquè es compleixi la llei catalana d'habitatge.

"Necessitem més recursos que mai, però no només a crèdit. L'Institut Català de Finances ha de fer el seu paper, però aquí també la Generalitat i la Conselleria de Territori han de fer la seva feina", ha sostingut.

Després de l'acord de regulació del preu del lloguer de temporada i habitacions, veu de sentit comú garantir que es compleixi la llei, i sobre els desnonaments, ha assegurat que hi ha plataformes educatives que estan advertint de l'impacte en "el nivell educatiu de bona part de l'alumnat" de la crisi de l'habitatge.

"Que en casos de desnonaments que tenen un impacte social, perquè estem parlant de famílies amb nens, aconsegueixin arribar a un acord, que evitin desnonaments i, en molts casos, es pugui acordar un lloguer social", ha expressat.

RECURSOS PER A SALUT

Cid ha explicat que també han exigit al Govern destinar 13 milions d'euros del suplement a desplegar la llei de salut bucodental, i que estan negociant mesures sobre salut mental i atenció primària, àmbits que seran, ha dit, "el gran cavall de batalla" del seu partit en la negociació.

Ha demanat que s'engegui el programa d'atenció psicològica i gratuïta sense cita prèvia contemplat en l'acord d'investidura entre Comuns i PSC, i ha reclamat garantir l'accés a l'atenció primària en 48 hores i invertir en nous centres i l'ampliació d'alguns existents.

"El Govern ha de garantir aquest accés al metge de capçalera en 48 hores, i aquí nosaltres també demanarem un esforç molt important en inversió per a la construcció de nous centres d'atenció primària a tot el país. En tenim molts, de pendents", ha assegurat.

CALENDARI

Preguntat pel calendari de la negociació, ha afirmat que "seria positiu" que abans d'acabar el mes d'abril hagin tancat un pacte perquè, si no, el Govern no tindrà temps d'executar el paquet econòmic acordat i abordar els reptes pendents que, amb la guerra comercial pesen més.

Ha dit que el ritme l'ha de marcar la Conselleria d'Economia, però ha criticat la seva parsimònia: "Se li està passant l'arròs", ha afirmat.

Si a finals d'abril no es tanca el pacte, ha descartat que els Comuns trenquin la negociació, però ha lamentat que s'ajuntaria aquesta negociació amb la que hi pugui haver per als pròxims pressupostos, que "el Govern hauria d'intentar que tinguéssim aprovats abans que comencéssim el 2026".

ACORD EN HABITATGE

Cid també s'ha referit a l'acord a 4 sobre la regulació del lloguer de temporada, que ha definit com positiu: "És una demanda que portem molt temps fent tant al PSC, com a Esquerra i a la CUP: que deixin de mirar a Junts, que deixin de mirar a la dreta, i siguem capaços de dialogar i acordar entre les formacions polítiques d'esquerres".

Ha afirmat que al Parlament només hi ha "una majoria que pugui fer caminar la legislatura" i ha advertit el Govern que, si no vol que la legislatura s'encalli, ha de comptar amb els Comuns.

"Cada negociació és una oportunitat per a nosaltres per fer avançar les polítiques que han de garantir el dret a l'habitatge. Si el PSC en algun moment mira cap a la seva dreta o mira cap als poders econòmics, com ens té malauradament massa vegades acostumats, saben que la legislatura s'encallarà", ha sostingut.