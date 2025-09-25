Cid afirma que el govern d'Illa "va al ralentí", especialment en habitatge

Creu que Felip VI "es va quedar curt" en el seu discurs a l'ONU sobre Gaza
BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha afirmat aquest dijous que el govern del president Salvador Illa "va al ralentí", especialment en habitatge, ha exigit mesures per abaixar el preu del lloguer i ha qualificat d'error que es trenqui el cordó sanitari a l'extrema dreta, en les seves paraules.
"Hi ha una realitat en el dia a dia dels catalans i catalanes, que és que tenen moltes dificultats per pagar el lloguer i pagar la hipoteca. I, per això, calen mesures que n'abaixin el preu directament. I aquí hi ha qüestions que crec que el Govern no se les creu, li costa", ha expressat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Preguntat per la possibilitat que alguns partits trenquin el cordó sanitari als grups d'extrema dreta, ho ha qualificat d'"error" i ha instat les, en les seves paraules, forces de tradició democràtica a no arribar-hi a acords.
CREU QUE ORRIOLS EL "DEPORTARIA"
En referència a la immigració a Catalunya, Cid aposta per "reivindicar el que som", ja que, segons ell, són catalans del primer a l'últim dels poc més de 8 milions d'habitants a Catalunya.
"Crec que la senyora (Sílvia) Orriols, si pogués, em deportaria a mi, perquè deu pensar que no soc un bon català", ha dit, en referència als seus orígens de fora de Catalunya.
DISCURS DEL REI A L'ONU
Sobre el discurs del rei Felip VI a l'ONU d'aquest dimecres, ha expressat que "es va quedar curt" en no esmentar la paraula 'genocidi' però creu que sembla un discurs molt contundent en comparació amb el del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, de qui opina que és incapaç de dir les coses pel seu nom, textualment.
Ha celebrat que el Govern central enviï un vaixell de l'Armada per assistir la Global Sumud Flotilla a Gaza per si es produeix algun atac i ha assegurat que miraran de corregir les excepcions que permeten evitar l'embargament d'armes a Israel, fet sobre el qual ha subratllat que "Marlaska no ens podrà tornar a enganyar" perquè, a parer seu, qualsevol excepció haurà de passar pel Consell de Ministres.