Cid (Comuns) afirma que aniran "fins al final i amb totes les conseqüències" contra l'IRPF de l'SMI

Demana al Govern una normativa perquè els habitatges protegits no passin "mai al mercat lliure"

BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha assegurat que Sumar anirà "fins al final i amb totes les conseqüències" perquè el salari mínim interprofessional (SMI) no tributi l'IRPF, i ha afegit que aquest debat no té sentit.

En una roda de premsa aquest dimarts, ha sostingut que hi ha "discrepàncies evidents" en el govern de Sumar i els socialistes, i ha demanat al PSOE que rectifiqui: "Si vol debat fiscal a Espanya, tinguem-lo però amb totes les conseqüències. I que expliquin per què les elèctriques no han de pagar quan estem en beneficis rècord", ha assenyalat.

També ha criticat que "grans empreses paguin un impost de societats molt per sota del que paga, per exemple, un autònom o el que paga una pime", i ha preguntat per què hi ha d'haver regals fiscals --textualment-- als qui compleixen la llei d'habitatge, en referència a les bonificacions als grans tenidors.

Cid ha celebrat que el pròxim ple del Parlament debati sobre la convalidació definitiva del règim sancionador de la llei d'habitatge, després d'instar Junts a decidir de quin costat està: "O s'està al costat dels inquilins i la gent que té dificultats per pagar la hipoteca, o s'està al costat de qui vol fer negoci".

PLA DE SOLARS

El portaveu dels Comuns ha valorat positivament el Pla de solars presentat aquest dimarts pel Govern per mobilitzar sòl per a la construcció d'habitatge públic, però ha avisat que han de ser habitatges "que compleixin els requeriments de qualitat constructiva i eficiència energètica".

També ha reclamat al Govern impulsar una normativa per garantir que els habitatges protegits que són propietat de la Generalitat no puguin passar "mai al mercat lliure, que seran sempre de lloguer social".

Ha explicat que és una de les qüestions que estan negociant actualment amb la Conselleria de Territori de la Generalitat i que forma part de l'acord d'investidura, després d'afegir que està convençut que hi haurà acord perquè "sinó el PSC estaria incomplint" el pacte.